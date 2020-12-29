Кандидат в президенты «Барселоны» раскритиковал нынешнее руководство клуба

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о положении капитана Лионеля Месси в команде.

«Финансовые проблемы и необределенность с будущем Месси — результат некачественной работы руководства. Ситуация усложнилась из-за коронавируса. Однако основная вина лежит на менеджерах «Барселоны». Ситуацию можно решить и вопрос Лео тоже, проблемы пока обратимы.

Если я стану президентом клуба, я смогу рассказать, о чем мы поговорим с Месси. Лео нужно гарантировать конкурентоспособность команды. Ему не нужны деньги, он хочет играть за «Барселону», — цитирует Лапорту AS.

В прошедшее летнее трансферное окно 33-летний футболист хотел покинуть «Барселону», однако руководство команды не отпустило аргентинца. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2021 года.

Выборы президента «Барселоны» состоятся 24 января.