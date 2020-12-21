Кандидат в президенты «Барселоны» предлагает cнести «Камп Ноу»

Кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито в своей предвыборной кампании предложил снести «Камп Ноу», сообщает As.

По данным источника, функционер пообещал построить новый стадион для каталонского клуба на месте нынешнего. На время создания новой арены команде придется переехать на Олимпийский стадион. Также есть второй вариант: построить арену в муниципалитете Сан-Жоан-Деспи.

«Камп Ноу» был построен в 1957 году и рассчитан на 99 354 мест. После 13 туров ла лиги «Барселона» занимает 6-е место в турнирной таблице.