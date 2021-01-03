Кандидат в президенты «Барселоны» недоволен высокой зарплатой Месси

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Руссо заявил, что намерен быть честным с лидером команды Лионелем Месси относительно финансовых возможностей клуба.

«Я посмотрю Лео в глаза и скажу: «Клуб не может платить тебе такую зарплату. А теперь позволь мне рассказать о нашем спортивном проекте, который мы запускаем. Мы окружим тебя молодыми футболистами.

Месси хотел уйти не из-за финансов, а из-за отсутствия спортивного проекта», — цитирует Руссо издание Sport.es.

Напомним, ранее Месси объявил о том, что не покинет «Барселону» в этом сезоне и отработает свой действующий контракт, рассчитанный до лета 2021 года.