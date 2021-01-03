Кандидат в президенты «Барселоны» недоволен высокой зарплатой Месси
16:02
Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Руссо заявил, что намерен быть честным с лидером команды Лионелем Месси относительно финансовых возможностей клуба.
«Я посмотрю Лео в глаза и скажу: «Клуб не может платить тебе такую зарплату. А теперь позволь мне рассказать о нашем спортивном проекте, который мы запускаем. Мы окружим тебя молодыми футболистами.
Месси хотел уйти не из-за финансов, а из-за отсутствия спортивного проекта», — цитирует Руссо издание Sport.es.
Напомним, ранее Месси объявил о том, что не покинет «Барселону» в этом сезоне и отработает свой действующий контракт, рассчитанный до лета 2021 года.
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