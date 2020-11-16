Кандидат в президенты «Барселоны» не собирается возвращать Неймара

Один из главных фаворитов на пост президента «Барселоны» Виктор Фонт дал понять, что не собирается возвращать в клуб Неймара. По словам Фонта, форвард «ПСЖ», выступавший за «Барсу» с 2013 по 2017 год, мог бы подойти команде, если ее возглавит Хави, однако его не устраивает то, что форвард судился с «Барсой».

— В спортивном плане Неймар идеально бы вписался в команду Хави, — цитирует El Chiringuito Фонта. — Но он не входит в мои планы по финансовым причинам и потому, что он подал на клуб в суд.