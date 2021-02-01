Кандидат в президенты «Барселоны» не считает уход Месси катастрофой для клуба

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт высказался о возможном уходе нападающего и капитана команды Лионеля Месси. 31 января в издании El Mundo Deportivo появилась информация о контракте шестикратного обладателя «Золотого мяча». В статье под названием «Контракт, разрушивший «Барселону», говорится, что форвард в 2017 году заключил четырехлетнее соглашение на 555 миллионов евро. Якобы его контракт стал причиной финансовых проблем каталонцев. Месси, по информации СМИ, был очень разозлен утечкой информации и раздумывает об уходе из «Барсы».

— Месси — выдающийся актив, но если его не будет в команде, то это не будет концом света, — цитирует Football Espana Фонта. — Месси генерирует свои аработки в клубе и многое другое. Говорить, что «Барса» была разрушена Месси, совершенно неверно.