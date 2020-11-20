Кандидат в президенты «Барселоны» намерен сделать Месси новым Джорданом

Кандидат в президенты «Барселоны» Жорди Фарре заявил, что клуб должен подписать с нападающим Лионелем Месси пожизненный контракт. Он также сравнил аргентинца с легендой баскетбольного «Чикаго» Майклом Джорданом.

«Сомневаться в том, что дал нам Месси, — это дурной тон, — сказал Фарре в интервью на радио Esport3. — Месси нужно предложить пожизненный контракт. Мы должны превратить Месси в Джордана для «Барсы». Работаем, чтобы предложить Месси проект в жизни клуба. Уже поговорили с окружением Месси, и у нас есть предложение. Проблема не в экономике — Лео уже заработал много денег. Это история любви. Я уверен, что у меня есть проект, который убедит Месси».