Кандидат в президенты «Барселоны» Лапорта повесил свой баннер рядом с «Сантьяго Бернабеу»

Экс-президент «Барселоны» Жоан Лапорта, который намерен снова баллотироваться на этот пост, провел предвыборную кампанию. В Twitter функционера появились фотографии его баннера.

Огромный плакат с его портретом был размещен на доме в Мадриде, рядом со стадионом «Реала». «Сантьяго Бернабеу» располагается в 200 метрах от здания, на котором висит баннер с надписью: «С нетерпением жду нашей встречи».

Во время президентства Лапорты (2003 — 2010 год) команда дважды выиграла Лигу чемпионов, четырежды становилась чемпионом Испании и один раз завоевала Кубок Испании.

Выборы президента «Барселоны» пройдут 24 января 2021 года.