Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: «Есть опасения, что к 2030 году «Барса» потеряет свой фирменный стиль»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт прошелся по многим проблемам каталонского клуба.

— К огромному сожалению, нам нужно привыкать жить без Месси. И чем скорее мы привыкнем, тем легче нам будет потом, — заявил Фонт в интервью Mundo Deportivo. — Но Лео — далеко не единственная проблема, с которой мы столкнемся. У меня есть опасения, что к 2030 году «Барса» окончательно потеряет свой фирменный стиль.

Мне не нравится работа Хосепа Бартомеу, под его руководством есть несогласованность во всем. Он не может сосредоточить власть вокруг себя, при этом он принял несколько блестящих решений, как, например, подписание де Йонга и Тер Штегена.

Неймар? Не вижу необходимости в его возвращении. Его время прошло, к тому же он предал нас. В этом сезоне я восхищаюсь игрой Ансу Фати. Ставка на своих воспитанников мне нравится больше, чем возвращение в прошлое.