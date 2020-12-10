Кандидат в президенты «Барселоны» Фарре: «Если выиграю на выборах, Месси останется»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жорди Фарре высказался о будущем капитана, форварда Лионеля Месси в команде и оценил возможный переход Неймара в каталонский клуб.

— Я знаю, что и Месси и его семья хотят остаться в Барселоне. Мы будем работать над этим, — цитирует Goal Фарре. — Если я выиграю на выборах, Месси продлил свой контракт с клубом. Он будет продлен автоматически 25 января.

Подписание Неймара может обойтись недорого, так как инвестиции превысят затраты.

Летом 2020 года Месси хотел покинуть «Барселону», но руководство клуба не отпустило аргентинца. Его контракт с рассчитан до лета 2021 года.

Неймар выступал в «Барселоне» с 2013-го по 2017 год.