Кандидат на пост президента «Барселоны» рассказал о переговорах с Месси
Кандидат на пост президента «Барселоны» Тони Фрейкса высказался о ситуации вокруг капитана команды Лионеля Месси, срок контракта которого с клубом истекает летом 2021 года.
«В ближайшее время будет беседа с Месси. Надо обязательно встретиться и поговорить с ним. Все должны понимать, как сейчас устроен мир, аргентинцу придется также пойти на снижение зарплаты. Но для начала нужно договориться о новом контракте», — сказал Фрейкса в интервью Marca.
В нынешнем сезоне ла лиги Месси провел 6 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.