Кандидат на пост президента «Барселоны» рассказал о переговорах с Месси

Кандидат на пост президента «Барселоны» Тони Фрейкса высказался о ситуации вокруг капитана команды Лионеля Месси, срок контракта которого с клубом истекает летом 2021 года.

«В ближайшее время будет беседа с Месси. Надо обязательно встретиться и поговорить с ним. Все должны понимать, как сейчас устроен мир, аргентинцу придется также пойти на снижение зарплаты. Но для начала нужно договориться о новом контракте», — сказал Фрейкса в интервью Marca.

В нынешнем сезоне ла лиги Месси провел 6 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.