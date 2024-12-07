Канчельскис считает, что если Винисиус перейдет из «Реала» в «Аль-Ахли», то убьет сам себя
Экс-полузащитник «Аль-Хиляля» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о том, что бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор хочет продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.
«Если Винисиус перейдет в «Аль-Ахли», это будет убийством футбола. Арабы и шейхи вообще убивают футбол, хотя они этого не понимают. Но если Винисиус перейдет из «Реала» в «Аль-Ахли», то убьет сам себя. Таких игроков не уважают. На пике формы ехать в Саудовскую Аравию... Ничего не могу сказать про Роналду — ему 39 лет. Он уже больше занимается рекламой и зарабатыванием денег. Я тоже играл в Саудовской Аравии, но у нас не было таких прекрасных стадионов и финансовых возможностей. Я просто воспринимаю это как опыт. Интересная страна, интересные обычаи, своя культура. Не жалею, что провел там полгода», — сказал Канчельскис Metaratings.
Контракт 24-летнего Винисиуса с «Реалом» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро. В текущем сезоне Винисиус провел 18 матчей во всех турнирах за испанский клуб, забив 12 голов и сделав 8 результативных передач.
Ранее появлялась информация о том, что к бразильскому вингеру «сливочных» присматривается саудовский клуб «Аль-Ахли».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|17
|12
|2
|3
|50-19
|38
|
2
|Реал
|15
|10
|3
|2
|31-13
|33
|
3
|Атлетико
|15
|9
|5
|1
|26-8
|32
|
4
|Атлетик
|16
|8
|5
|3
|24-15
|29
|
5
|Вильярреал
|14
|7
|5
|2
|27-23
|26
|
6
|Мальорка
|17
|7
|3
|7
|16-20
|24
|
7
|Осасуна
|15
|6
|5
|4
|20-23
|23
|
8
|Жирона
|15
|6
|4
|5
|22-20
|22
|
9
|Р. Сосьедад
|15
|6
|3
|6
|13-11
|21
|
10
|Сельта
|16
|6
|3
|7
|25-27
|21
|
11
|Бетис
|16
|5
|6
|5
|18-20
|21
|
12
|Севилья
|15
|5
|4
|6
|14-19
|19
|
13
|Лас-Пальмас
|16
|5
|3
|8
|22-27
|18
|
14
|Р. Вальекано
|14
|4
|4
|6
|14-16
|16
|
15
|Леганес
|15
|3
|6
|6
|14-20
|15
|
16
|Алавес
|15
|4
|2
|9
|16-25
|14
|
17
|Хетафе
|15
|2
|7
|6
|10-13
|13
|
18
|Эспаньол
|14
|4
|1
|9
|15-27
|13
|
19
|Валенсия
|13
|2
|4
|7
|13-21
|10
|
20
|Вальядолид
|16
|2
|3
|11
|11-34
|9
|6.12
|23:00
|
Сельта – Мальорка
|2 : 0
|7.12
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вальядолид
|2 : 1
|7.12
|18:15
|
Бетис – Барселона
|2 : 2
|7.12
|20:30
|
Валенсия – Р. Вальекано
|- : -
|7.12
|23:00
|
Жирона – Реал
|- : -
|8.12
|16:00
|
Леганес – Р. Сосьедад
|- : -
|8.12
|18:15
|
Атлетик – Вильярреал
|- : -
|8.12
|20:30
|
Осасуна – Алавес
|- : -
|8.12
|23:00
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|9.12
|23:00
|
Хетафе – Эспаньол
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|9
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|11
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|12
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|13
|1
|4