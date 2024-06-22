Канчельскис: «Сейчас Абаскаль в «Гранаде» покажет сумасшедший сезон и возглавит «Барсу» или «Севилью»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис пожелал удачи экс-главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю в испанской «Гранаде».
«Так получается, что все тренеры, которые уходят из «Спартака», добиваются успеха. Не могу сказать, повторит ли Абаскаль результаты Эмери. Время покажет. Ему хочется пожелать удачи! Мы все люди и понимаем, что это футбол. Результат зависит от многих факторов. Я думаю, что Абаскаль сможет. В «Спартаке» же смог работать и бронзу взять. Сейчас в «Гранаде» покажет сумасшедший сезон и возглавит «Барсу» или «Севилью» (смеется)», — цитирует Канчельскиса Legalbet.
19 июня «Гранада» объявила о назначении 35-летнего Абаскаля, с которым был подписан контракт на один год с возможностью пролонгации еще на 12 месяцев в случае выхода команды в ла лигу по итогам сезона-2024/25.
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9
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11
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12
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13
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15
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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18
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Бетис – Жирона
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Мальорка – Реал
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Лас-Пальмас – Севилья
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Вильярреал – Атлетико
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Валенсия – Барселона
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Сельта – Алавес
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