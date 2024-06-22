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Канчельскис: «Сейчас Абаскаль в «Гранаде» покажет сумасшедший сезон и возглавит «Барсу» или «Севилью»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис пожелал удачи экс-главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю в испанской «Гранаде».

«Так получается, что все тренеры, которые уходят из «Спартака», добиваются успеха. Не могу сказать, повторит ли Абаскаль результаты Эмери. Время покажет. Ему хочется пожелать удачи! Мы все люди и понимаем, что это футбол. Результат зависит от многих факторов. Я думаю, что Абаскаль сможет. В «Спартаке» же смог работать и бронзу взять. Сейчас в «Гранаде» покажет сумасшедший сезон и возглавит «Барсу» или «Севилью» (смеется)», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

19 июня «Гранада» объявила о назначении 35-летнего Абаскаля, с которым был подписан контракт на один год с возможностью пролонгации еще на 12 месяцев в случае выхода команды в ла лигу по итогам сезона-2024/25.

Источник: Legalbet
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Гранада
Гильермо Абаскаль
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