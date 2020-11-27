«Камп Ноу» могут переименовать в честь Месси

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Руссо пообещал провести референдум о переименовании стадиона «Камп Ноу» в честь нападающего команды Лионеля Месси.

— Мы проведем референдум, чтобы изменить название стадиона «Камп Ноу» в честь Лео Месси, — приводит Goal слова Руссо.

Напомним, минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».