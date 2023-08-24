Камоцци оценил переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци рассказал, что думает о переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» — это хорошая история. Он талантливый мальчик, я уверен, он заиграет в Испании», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что футболист включен в заявку «Реал Сосьедад» на матч против «Лас-Пальмас».