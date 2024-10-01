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Камоцци не сомневается в успешном будущем хавбека «Реал Сосьедад» Захаряна

Руслан Минаев
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о полузащитнике «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» не был ошибкой. Сейчас об Арсене не так много слышно из-за его повреждения, но травмы — часть футбола. А первый сезон в испанском клубе он провел неплохо. В его успешном футбольном будущем сомнений нет», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

Захарян, который на данный момент восстанавливается после травмы, провел за испанский клуб 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
Франко Камоцци
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1
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2
 Реал 8 5 3 0 17-6 18
3
 Вильярреал 8 5 2 1 17-15 17
4
 Атлетико 8 4 4 0 12-4 16
5
 Осасуна 8 4 2 2 12-13 14
6
 Атлетик 8 4 2 2 12-8 14
7
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
8
 Бетис 8 3 3 2 8-7 12
9
 Сельта 8 3 1 4 15-15 10
10
 Р. Вальекано 8 2 4 2 9-8 10
11
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
12
 Жирона 8 2 3 3 9-11 9
13
 Севилья 8 2 3 3 8-10 9
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 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
15
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16
 Леганес 8 1 4 3 5-9 7
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 Эспаньол 8 2 1 5 7-12 7
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 Валенсия 8 1 2 5 5-13 5
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