Камоцци не сомневается в успешном будущем хавбека «Реал Сосьедад» Захаряна
Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о полузащитнике «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне.
«Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» не был ошибкой. Сейчас об Арсене не так много слышно из-за его повреждения, но травмы — часть футбола. А первый сезон в испанском клубе он провел неплохо. В его успешном футбольном будущем сомнений нет», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.
Захарян, который на данный момент восстанавливается после травмы, провел за испанский клуб 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|7
|0
|1
|25-9
|21
|
2
|Реал
|8
|5
|3
|0
|17-6
|18
|
3
|Вильярреал
|8
|5
|2
|1
|17-15
|17
|
4
|Атлетико
|8
|4
|4
|0
|12-4
|16
|
5
|Осасуна
|8
|4
|2
|2
|12-13
|14
|
6
|Атлетик
|8
|4
|2
|2
|12-8
|14
|
7
|Мальорка
|8
|4
|2
|2
|8-6
|14
|
8
|Бетис
|8
|3
|3
|2
|8-7
|12
|
9
|Сельта
|8
|3
|1
|4
|15-15
|10
|
10
|Р. Вальекано
|8
|2
|4
|2
|9-8
|10
|
11
|Алавес
|8
|3
|1
|4
|11-12
|10
|
12
|Жирона
|8
|2
|3
|3
|9-11
|9
|
13
|Севилья
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
14
|Р. Сосьедад
|8
|2
|2
|4
|6-7
|8
|
15
|Хетафе
|8
|1
|4
|3
|5-6
|7
|
16
|Леганес
|8
|1
|4
|3
|5-9
|7
|
17
|Эспаньол
|8
|2
|1
|5
|7-12
|7
|
18
|Валенсия
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
19
|Вальядолид
|8
|1
|2
|5
|4-17
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|8
|0
|3
|5
|9-16
|3
|4.10
|22:00
|
Леганес – Валенсия
|- : -
|5.10
|15:00
|
Эспаньол – Мальорка
|- : -
|5.10
|17:15
|
Хетафе – Осасуна
|- : -
|5.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Сельта
|- : -
|5.10
|19:30
|
Вальядолид – Р. Вальекано
|- : -
|5.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|6.10
|15:00
|
Жирона – Атлетик
|- : -
|6.10
|17:15
|
Алавес – Барселона
|- : -
|6.10
|19:30
|
Севилья – Бетис
|- : -
|6.10
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|5
|1
|1