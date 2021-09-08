Камавинга прошел медобследование в «Реале»
12:26
Новичок «Реала» Эдуардо Камавинга прошел медобследование в Мадриде, сообщает пресс-служба «Королевского клуба».
18-летний француз успешно прошел медосмотр в одной из мадридских клиник. В ближайшее время планируется официальная презентация полузащитника.
? Medical ?— Real Madrid C.F. ??? (@realmadriden) September 8, 2021
? Hospital Universitario @Sanitas La Moraleja
? @Camavinga#WelcomeCamavinga pic.twitter.com/Y52pvgVyHw
Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» в конце августа за 31 миллион евро. В сезоне-2021/22 футболист провел 6 матчей за предыдущий клуб и не отличился результативными действиями.
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