Камавинга прошел медобследование в «Реале»

Новичок «Реала» Эдуардо Камавинга прошел медобследование в Мадриде, сообщает пресс-служба «Королевского клуба».

18-летний француз успешно прошел медосмотр в одной из мадридских клиник. В ближайшее время планируется официальная презентация полузащитника.

Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» в конце августа за 31 миллион евро. В сезоне-2021/22 футболист провел 6 матчей за предыдущий клуб и не отличился результативными действиями.