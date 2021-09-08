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Камавинга прошел медобследование в «Реале»

12:26
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Новичок «Реала» Эдуардо Камавинга прошел медобследование в Мадриде, сообщает пресс-служба «Королевского клуба».

18-летний француз успешно прошел медосмотр в одной из мадридских клиник. В ближайшее время планируется официальная презентация полузащитника.

Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» в конце августа за 31 миллион евро. В сезоне-2021/22 футболист провел 6 матчей за предыдущий клуб и не отличился результативными действиями.

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Иван Торопцев все материалы автора

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