Камавинга прокомментировал отставание «Реала» от «Барселоны» в ла лиге

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга прокомментировал отставание клуба от «Барселоны» в турнирной таблице ла лиге после матча с «Реал Сосьедадом» (0:0). Каталонцы оторвались на пять очков.

«Потеряли два очка, но чемпионат длинный. Мы идем дальше и не теряем увереннности, скоро новая игра. Сезон очень длинный, осталось много игр, не могу сказать, кто выиграет. Пять очков — это ничто по ходу сезона», — заявил Камавинга в эфире Movistar.

После этой встречи «Реал» с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 5 очков. «Сосьедад» с 39 очками — на третьей строчке.