Камавинга получил травму в матче с «Эспаньолом»
12:45
Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга был травмирован в матче 8-го тура ла лиги с «Эспаньолом» (1:2). Футболист пройдет медобследование во время паузы на матчи сборных.
18-летний хавбек вышел в стартовом составе, однако в перерыве был заменен из-за повреждения. У игрока был диагностирован сильный ушиб левой ноги.
Камавинга перешел в «Реал» во время летнего трансферного окна из «Ренна». В этом сезоне он провел 5 игр за мадридцев, забив 1 гол.
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