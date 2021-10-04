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Камавинга получил травму в матче с «Эспаньолом»

12:45
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Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга был травмирован в матче 8-го тура ла лиги с «Эспаньолом» (1:2). Футболист пройдет медобследование во время паузы на матчи сборных.

18-летний хавбек вышел в стартовом составе, однако в перерыве был заменен из-за повреждения. У игрока был диагностирован сильный ушиб левой ноги.

Камавинга перешел в «Реал» во время летнего трансферного окна из «Ренна». В этом сезоне он провел 5 игр за мадридцев, забив 1 гол.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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