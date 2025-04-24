Камавинга получил полный разрыв сухожилия мышц бедра
У полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга обнаружен полный разрыв сухожилия левой приводящей мышцы, сообщает пресс-служба клуба.
Травма была получена в матче 33-го тура ла лиги против «Хетафе» (1:0).
Пока неизвестно, сколько времени потребуется 22-летнему полузащитнику на восстановление.
В текущем сезоне он принял участие в 34 матчах, забив 2 мяча и отдав 2 голевые передачи.
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|
2
|Реал
|33
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|6
|5
|66-31
|72
|
3
|Атлетико
|32
|18
|9
|5
|53-27
|63
|
4
|Атлетик
|33
|16
|12
|5
|50-26
|60
|
5
|Вильярреал
|32
|14
|10
|8
|55-45
|52
|
6
|Бетис
|32
|14
|9
|9
|45-40
|51
|
7
|Сельта
|33
|13
|7
|13
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|46
|
8
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31-38
|44
|
9
|Р. Сосьедад
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|12
|6
|15
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|42
|
10
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|10
|11
|11
|35-39
|41
|
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|Осасуна
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|9
|14
|9
|39-46
|41
|
12
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|35-41
|39
|
13
|Хетафе
|33
|10
|9
|14
|31-30
|39
|
14
|Валенсия
|33
|9
|12
|12
|37-49
|39
|
15
|Севилья
|32
|9
|10
|13
|35-43
|37
|
16
|Алавес
|33
|8
|10
|15
|35-46
|34
|
17
|Жирона
|32
|9
|7
|16
|39-51
|34
|
18
|Лас-Пальмас
|33
|8
|8
|17
|38-53
|32
|
19
|Леганес
|32
|6
|11
|15
|29-48
|29
|
20
|Вальядолид
|32
|4
|4
|24
|23-76
|16
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.04
|20:00
|
Валенсия – Эспаньол
|1 : 1
|22.04
|22:30
|
Барселона – Мальорка
|1 : 0
|23.04
|20:00
|
Атлетик – Лас-Пальмас
|1 : 0
|23.04
|20:00
|
Сельта – Вильярреал
|3 : 0
|23.04
|22:30
|
Алавес – Р. Сосьедад
|1 : 0
|23.04
|22:30
|
Хетафе – Реал
|0 : 1
|24.04
|20:00
|
Леганес – Жирона
|- : -
|24.04
|20:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|24.04
|22:30
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|24.04
|22:30
|
Бетис – Вальядолид
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|18
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|26
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5
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