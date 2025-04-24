Камавинга получил полный разрыв сухожилия мышц бедра

У полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга обнаружен полный разрыв сухожилия левой приводящей мышцы, сообщает пресс-служба клуба.

Травма была получена в матче 33-го тура ла лиги против «Хетафе» (1:0).

Пока неизвестно, сколько времени потребуется 22-летнему полузащитнику на восстановление.

В текущем сезоне он принял участие в 34 матчах, забив 2 мяча и отдав 2 голевые передачи.