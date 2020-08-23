Кальехон близок к переходу в «Вильярреал»

Бывший нападающий «Наполи» Хосе Кальехон может в ближайшее время стать игроком «Вильярреала», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

33-летний испанец уже согласовал условия сотрудничества с «Вильярреалом» и вскоре может официально завершить переход. В подписании свободного агента также были заинтересованы «Атлетико», «Бетис» и «Севилья», но он решил присоединиться к «желтой субмарине».

Кальехон выступал в составе «Наполи» с 2013 года, перейдя из «Реала». В минувшем сезоне нападающий провел 43 матча за «адзурри», отличившись четырьмя голами и десятью голевыми передачами.