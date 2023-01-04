«Реал» обыграл клуб 4-го дивизиона и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

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«Реал» переиграл «Касереньо» в матче 1/16 финала Кубка Испании — 1:0. Игра прошла на стадионе клуба 4-го дивизиона «Принсипе Фелипе» в Касересе.

Единственный гол на 69-й минуте встречи забил бразильский нападающий Родригу.

Соперник «Реала» по 1/8 финала турнира определится позже в результате жеребьевки.