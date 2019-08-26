Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, ставший автором дубля в матче 2-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (5:2), опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 28-летний француз поблагодарил фанатов каталонской команды за поддержку.

Гризманн отличился сначала на 41-й минуте встречи, а затем на 50-й.

«Как красиво забивать на «Камп Ноу»! Спасибо за вашу поддержку, пусть наши цвета сияют!», — подписал фото Гризманн.

Дубль Гризманна помог «Барселоне» обыграть «Бетис». Фекир забил дебютный гол за гостей