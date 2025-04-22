Кафу считает, что Рафинья заслуживает «Золотой мяч»
Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу оценил шансы полузащитника «Барселоны» Рафиньи стать обладателем «Золотого мяча».
«Рафинья уже давно заслуживает «Золотой мяч». Тем более в этом году, учитывая его выступление в ла лиге и Лиге чемпионов», — приводит слова Кафу Marca.
В текущем сезоне 28-летний бразилец провел 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал 23 результативные передачи. Рафинья выступает за «Барселону» с лета 2022 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|32
|23
|4
|5
|88-32
|73
|
2
|Реал
|32
|21
|6
|5
|65-31
|69
|
3
|Атлетико
|32
|18
|9
|5
|53-27
|63
|
4
|Атлетик
|32
|15
|12
|5
|49-26
|57
|
5
|Вильярреал
|31
|14
|10
|7
|55-42
|52
|
6
|Бетис
|32
|14
|9
|9
|45-40
|51
|
7
|Мальорка
|32
|12
|8
|12
|31-37
|44
|
8
|Сельта
|32
|12
|7
|13
|47-49
|43
|
9
|Р. Сосьедад
|32
|12
|6
|14
|32-36
|42
|
10
|Р. Вальекано
|32
|10
|11
|11
|35-39
|41
|
11
|Осасуна
|32
|9
|14
|9
|39-46
|41
|
12
|Хетафе
|32
|10
|9
|13
|31-29
|39
|
13
|Эспаньол
|31
|10
|8
|13
|34-40
|38
|
14
|Валенсия
|32
|9
|11
|12
|36-48
|38
|
15
|Севилья
|32
|9
|10
|13
|35-43
|37
|
16
|Жирона
|32
|9
|7
|16
|39-51
|34
|
17
|Лас-Пальмас
|32
|8
|8
|16
|38-52
|32
|
18
|Алавес
|32
|7
|10
|15
|34-46
|31
|
19
|Леганес
|32
|6
|11
|15
|29-48
|29
|
20
|Вальядолид
|32
|4
|4
|24
|23-76
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.04
|22:00
|
Эспаньол – Хетафе
|1 : 0
|19.04
|15:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|1 : 1
|19.04
|17:15
|
Барселона – Сельта
|4 : 3
|19.04
|19:30
|
Мальорка – Леганес
|0 : 0
|19.04
|22:00
|
Лас-Пальмас – Атлетико
|1 : 0
|20.04
|15:00
|
Вальядолид – Осасуна
|2 : 3
|20.04
|17:15
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|2 : 2
|20.04
|19:30
|
Севилья – Алавес
|1 : 1
|20.04
|22:00
|
Реал – Атлетик
|1 : 0
|21.04
|22:00
|
Жирона – Бетис
|1 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|18
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|26
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5
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