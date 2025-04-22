Кафу считает, что Рафинья заслуживает «Золотой мяч»

Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу оценил шансы полузащитника «Барселоны» Рафиньи стать обладателем «Золотого мяча».

«Рафинья уже давно заслуживает «Золотой мяч». Тем более в этом году, учитывая его выступление в ла лиге и Лиге чемпионов», — приводит слова Кафу Marca.

В текущем сезоне 28-летний бразилец провел 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал 23 результативные передачи. Рафинья выступает за «Барселону» с лета 2022 года.