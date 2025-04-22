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Сегодня, 08:44

Кафу считает, что Рафинья заслуживает «Золотой мяч»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу оценил шансы полузащитника «Барселоны» Рафиньи стать обладателем «Золотого мяча».

«Рафинья уже давно заслуживает «Золотой мяч». Тем более в этом году, учитывая его выступление в ла лиге и Лиге чемпионов», — приводит слова Кафу Marca.

В текущем сезоне 28-летний бразилец провел 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал 23 результативные передачи. Рафинья выступает за «Барселону» с лета 2022 года.

Кафу
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 32 23 4 5 88-32 73
2
 Реал 32 21 6 5 65-31 69
3
 Атлетико 32 18 9 5 53-27 63
4
 Атлетик 32 15 12 5 49-26 57
5
 Вильярреал 31 14 10 7 55-42 52
6
 Бетис 32 14 9 9 45-40 51
7
 Мальорка 32 12 8 12 31-37 44
8
 Сельта 32 12 7 13 47-49 43
9
 Р. Сосьедад 32 12 6 14 32-36 42
10
 Р. Вальекано 32 10 11 11 35-39 41
11
 Осасуна 32 9 14 9 39-46 41
12
 Хетафе 32 10 9 13 31-29 39
13
 Эспаньол 31 10 8 13 34-40 38
14
 Валенсия 32 9 11 12 36-48 38
15
 Севилья 32 9 10 13 35-43 37
16
 Жирона 32 9 7 16 39-51 34
17
 Лас-Пальмас 32 8 8 16 38-52 32
18
 Алавес 32 7 10 15 34-46 31
19
 Леганес 32 6 11 15 29-48 29
20
 Вальядолид 32 4 4 24 23-76 16
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18.04 22:00
Эспаньол – Хетафе
 1 : 0
19.04 15:00
Р. Вальекано – Валенсия
 1 : 1
19.04 17:15
Барселона – Сельта
 4 : 3
19.04 19:30
Мальорка – Леганес
 0 : 0
19.04 22:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 1 : 0
20.04 15:00
Вальядолид – Осасуна
 2 : 3
20.04 17:15
Вильярреал – Р. Сосьедад
 2 : 2
20.04 19:30
Севилья – Алавес
 1 : 1
20.04 22:00
Реал – Атлетик
 1 : 0
21.04 22:00
Жирона – Бетис
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

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 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 18
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 26 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Крисантус Уче

Крисантус Уче

Хетафе

 30 1 5
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