«Кадис» переиграл «Жирону»

«Кадис» выиграла у «Жироны» в матче 21-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе.

На 6-й минуте встречи полузащитник Гонсало Эскаланте открыл счет. На 34-й минуте Гвардиола Наварро удвоил преимущество хозяев. В обоих голах голевыми передачами отметился Тео Бонгонда.

«Кадис» набрал 22 очка и поднялся на 15-ю строчку в турнирной таблице ла лиги. «Жирона» располагается на 11-й строчке — 24 очка.