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«Кадис» переиграл «Жирону»

Евгений Козинов
Корреспондент
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10 февраля. «Кадис» — «Жирона» — 2:0.
Фото Global Look Press

«Кадис» выиграла у «Жироны» в матче 21-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе.

На 6-й минуте встречи полузащитник Гонсало Эскаланте открыл счет. На 34-й минуте Гвардиола Наварро удвоил преимущество хозяев. В обоих голах голевыми передачами отметился Тео Бонгонда.

«Кадис» набрал 22 очка и поднялся на 15-ю строчку в турнирной таблице ла лиги. «Жирона» располагается на 11-й строчке — 24 очка.

Испания. Лига 1. 21-й тур
10 февр, 23:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
2:0
Жирона
Футбол
ФК Жирона
ФК Кадис
0
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И В Н П +/- О
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2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Р. Вальекано 20 9 5 6 27-22 32
6
 Бетис 20 9 4 7 24-20 31
7
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
8
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
9
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
10
 Мальорка 20 8 4 8 16-18 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Вальядолид 20 7 2 11 15-28 23
13
 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
14
 Альмерия 20 6 4 10 23-31 22
15
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
16
 Севилья 20 5 6 9 21-29 21
17
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
18
 Валенсия 20 5 5 10 25-24 20
19
 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
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10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 - : -
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 - : -
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 - : -
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
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