«Кадис» переиграл «Жирону»
«Кадис» выиграла у «Жироны» в матче 21-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе.
На 6-й минуте встречи полузащитник Гонсало Эскаланте открыл счет. На 34-й минуте Гвардиола Наварро удвоил преимущество хозяев. В обоих голах голевыми передачами отметился Тео Бонгонда.
«Кадис» набрал 22 очка и поднялся на 15-ю строчку в турнирной таблице ла лиги. «Жирона» располагается на 11-й строчке — 24 очка.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|20
|17
|2
|1
|42-7
|53
|
2
|Реал
|20
|14
|3
|3
|40-17
|45
|
3
|Р. Сосьедад
|20
|12
|3
|5
|28-19
|39
|
4
|Атлетико
|20
|10
|5
|5
|29-17
|35
|
5
|Р. Вальекано
|20
|9
|5
|6
|27-22
|32
|
6
|Бетис
|20
|9
|4
|7
|24-20
|31
|
7
|Вильярреал
|20
|9
|4
|7
|22-17
|31
|
8
|Атлетик
|20
|8
|5
|7
|29-21
|29
|
9
|Осасуна
|20
|8
|5
|7
|19-19
|29
|
10
|Мальорка
|20
|8
|4
|8
|16-18
|28
|
11
|Жирона
|21
|6
|6
|9
|27-31
|24
|
12
|Вальядолид
|20
|7
|2
|11
|15-28
|23
|
13
|Сельта
|20
|6
|5
|9
|22-32
|23
|
14
|Альмерия
|20
|6
|4
|10
|23-31
|22
|
15
|Кадис
|21
|5
|7
|9
|17-33
|22
|
16
|Севилья
|20
|5
|6
|9
|21-29
|21
|
17
|Эспаньол
|20
|4
|9
|7
|24-30
|21
|
18
|Валенсия
|20
|5
|5
|10
|25-24
|20
|
19
|Хетафе
|20
|4
|6
|10
|17-27
|18
|
20
|Эльче
|20
|1
|6
|13
|15-40
|9
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|10.02
|23:00
|
Кадис – Жирона
|2 : 0
|11.02
|18:15
|
Альмерия – Бетис
|- : -
|11.02
|20:30
|
Севилья – Мальорка
|- : -
|11.02
|23:00
|
Валенсия – Атлетик
|- : -
|12.02
|16:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|12.02
|18:15
|
Сельта – Атлетико
|- : -
|12.02
|20:30
|
Вальядолид – Осасуна
|- : -
|12.02
|23:00
|
Вильярреал – Барселона
|- : -
|13.02
|23:00
|
Эспаньол – Р. Сосьедад
|- : -
|15.02
|00:00
|
Реал – Эльче
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|11
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|14
|2
|2
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