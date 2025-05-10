«Альмерия» получила 4 красных карточки и проиграла «Кадису», матч закончился дракой

«Кадис» выиграл у «Альмерии» в матче 39-го тура второго дивизиона Испании — 2:1. Игра прошла на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе.

Андалусийский клуб на 31-й минуте остался в меньшинстве, так как Каики получил красную карточку, но это не помешало гостям открыть счет — на 34-й минуте забил Гонсало Мелеро.

В перерыве у «Альмерии» на замену вышел защитник Бруно Ланга, а на 51-й минуте его удалили с поля. Гости остались вдевятером, но смогли удержать победный счет до конца основного времени матча. Арбитр добавил 5 минут. «Кадис» на 6-й добавленной минуте сравнял счет, а на 90+8-й вышел вперед, после чего на поле развязалась драка, по итогам которой полузащитник Нико Меламед, покинувший уже на тот момент поле, и тренер «Альмерии» Хоан Франсеск Феррер получили красные карточки.

«Кадис» набрал 52 очка и занимает 11-е место. «Альмерия» идет на 6-й строчке и претендует на плей-офф за повышение в классе. У команды сейчас 62 очка, а у идущей седьмой «Гранады» — 59 и игра в запасе.