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«Кадис» вернулся в ла лигу спустя 14 лет

13 июля 2020, 03:09

«Кадис» — первый клуб сегунды, завоевавший право выступать в примере в следующем сезоне. За два тура до конца чемпионата команда опережает ближайшего преследователя на пять очков.

«Кадис» последний раз выступал в высшем дивизионе чемпионата Испании в сезоне-2005/06. Лучшим результатом команды является 12-е место в сезоне-1987/88.

Второе место в сегунде занимает «Уэска» (64 очка), третье — «Сарагоса» (62). У «Альмерии» 60 баллов и матч в запасе.

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