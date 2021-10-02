«Валенсия» без Черышева не смогла победить «Кадис»
«Кадис» принимал «Валенсию» в рамках 8-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 0:0.
Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев, который восстанавливается после травмы, пропускал эту встречу.
Чемпионат Испании. Лига 1
8-й тур
«Кадис» — «Валенсия» — 0:0
«Кадис»: Ледесма, Ароян, Карселeн, Эспино, Фали (Кала, 79), Фернандес (Кальдерон, 70), Йенссон (Чапела, 70), Аларкон, Осмаич (Алехо, 60), Негредо (Бенито, 60), Санчес.
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Фулькье, Габриэл Паулиста, Лато, Гильямон (Рачич, 78), Альдерете, Муса (Элдер Кошта, 85), Гонсалу Гедеш, Дуро, Маркос Андре (Вальехо, 85).
Предупреждения: Альдерете, 13. Аларкон, 41. Фулькье, 46. Гильямон, 57. Кальдерон, 72. Алехо, 83. Диакаби, 90+4.
Судья: Писарро Гомес (Испания).
2 октября. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/
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