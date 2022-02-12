«Кадис» и «Сельта» сыграли нулевую ничью

«Сельта» в гостях сыграла вничью с «Кадисом» в матче ла лиги

«Сельта» сыграла вничью с «Кадисом» (0:0) в матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе.

На 84-й минуте игры пенальти не реализовал нападающий гостей Санти Мина.

Таким образом, «Сельта» набрала 31 очко и расположилась на 10-м месте в турнирной таблице. «Кадис» с 19 баллами занимает 18-ю позицию.