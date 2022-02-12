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Сегодня, 17:55

«Кадис» и «Сельта» сыграли нулевую ничью

«Сельта» в гостях сыграла вничью с «Кадисом» в матче ла лиги
Карен Саркисян
Корреспондент
«Кадис» — «Сельта» — 0:0.
Фото Getty Images

«Сельта» сыграла вничью с «Кадисом» (0:0) в матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе.

На 84-й минуте игры пенальти не реализовал нападающий гостей Санти Мина.

Таким образом, «Сельта» набрала 31 очко и расположилась на 10-м месте в турнирной таблице. «Кадис» с 19 баллами занимает 18-ю позицию.

Испания. Лига 1. 24-й тур
12 февр, 16:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
0:0
Сельта
Нереализованный пенальти
Мина 84
Кадис
Ледесма Акапо Эспино Эрнандес Чуст Алькарас Аларкон (Йенссон, 80 ) Санчес (Переа, 64 ) Лосано (Алехо, 64 ) Негредо Идрисси (Лукас, 64 )
Сельта
Дитуро Мальо Араухо Айду Галан Суарес (Тиагу Гальярду, 76) Бельтран Аспас (Тапия, 77) Серви (Солари, 46) Мина Мендес
Предупреждения
Ледесма 82, Йенссон 88, Эрнандес 90  -  Серви 25, Галан 52
Судьи
Лаос (Испания)

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
1-й тайм

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Интер

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
Футбол
ФК Кадис
ФК Сельта
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Ла лига: «Вильярреал» — «Реал», «Эспаньол» — «Барселона» и другие матчи 24-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 23 16 5 2 48-20 53
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Вильярреал 23 9 8 6 38-23 35
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
10
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
12
 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
13
 Эспаньол 23 7 6 10 27-32 27
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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38 тур
11.02 23:00
Севилья – Эльче
 2 : 0
12.02 16:00
Кадис – Сельта
 0 : 0
12.02 18:15
Вильярреал – Реал
 - : -
12.02 20:30
Р. Вальекано – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
Атлетико – Хетафе
 - : -
13.02 16:00
Алавес – Валенсия
 - : -
13.02 18:15
Леванте – Бетис
 - : -
13.02 20:30
Р. Сосьедад – Гранада
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Барселона
 - : -
14.02 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 20 1 7
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