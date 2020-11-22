«Реал Сосьедад» обыграл «Кадис» и вернулся на чистое первое место ла лиги

«Реал Сосьедад» обыграл «Кадис» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 1:0. Клуб из Сан-Себастьяна вернулся на чистое первое место в таблице, но по потерянным очкам уступает «Атлетико».

Чемпионат Испании

Лига 1

10-й тур

«Кадис» — «Реал Сосьедад» — 0:1 (0:0)

Гол: Исак, 66.

«Кадис»: Ледесма, Карселeн (Акапо, 57), Эспино, Фали, Мауро, Фернандес, Йенссон (Бодижер, 72), Гарридо (Хименес, 46), Малбашич (Алехо, 57), Санчес (Переа, 72), Искиэрдо.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Элустондо, Сильва, Мерино (Гуриди, 85), Субельдия, Гевара (Субименди, 90+1), Янузай (Порту, 74), Оярсабаль (Барренечеа, 85), Исак (Виллиан Жозе, 74).

Предупреждения: Гарридо, 13. Фали, 17. Гевара, 88.

Судья: Эстрада Фернандес.

22 ноября. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».