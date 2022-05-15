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Сегодня, 22:34

«Кадис» сыграл вничью с «Реалом», «Леванте» и «Алавес» вылетели из ла лиги

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Кадис» на своем поле сыграл вничью с «Реалом» в матче 37-го тура чемпионата Испании — 1:1.

У хозяев отличился Рубен Собрино, единственный гол гостей на счету Мариано Диаса.

«Реал», досрочно обеспечивший себе чемпионский титул, идет на первой строчке в таблице с 85 очками в 37 матчах. «Кадис» с 36 очками идет на 18-й строчке, уступая «Мальорке» по дополнительным показателям.

Испания. Лига 1. 37-й тур
15 мая, 20:30. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
1:1
Реал
Голы
Диас, 5 (0:1), Собрино, 37 (1:1)
Нереализованный пенальти
Негредо 61
Кадис
Ледесма Эспино Фали Эрнандес Акапо (Карселeн, 76) Идрисси (Лосано, 87) Алькарас Фернандес (Хосе Мари, 71) Собрино Негредо Лукас
Реал
Лунин Начо Вальехо (Себальос, 65) Эдер Милитау Васкес (Карвахаль, 65) Кроос Каземиру Вальверде Асенсио Диас (Латаса, 82) Родригу (Азар, 65)
Предупреждения
Собрино 42’, Негредо 81’, Карселeн 84’, Алькарас 86’, Эрнандес 88’  -  Начо 47’, Азар 74’
Судьи
Лаос (Испания)

В параллельном матче «Леванте» дома обыграл «Алавес» — 3:1. Несмотря на победу, хозяева вылетели из ла лиги. У «Леванте» 32 очка — на 4 меньше, чем у «Мальорки», которая занимает 17-е место, позволяющее сохранить место в чемпионате. «Леванте» идет на 19-м месте в турнирной таблице.

Также шансов на выживание лишился и «Алавес», у которого 31 очко в 37 матчах. Команда занимает последнее, 20-е место в таблице.

Испания. Лига 1. 37-й тур
15 мая, 20:30. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
3:1
Алавес
Голы
Хоселу, 36 (0:1), Дуарте, 53 (1:1), Рохер, 74 (2:1), Моралес, 90 (3:1)
Леванте
Alejandro Primo Сараччи (Коке, 76) Дуарте Везу Сон Моралес Мальса (Пепелу, 66) Кампанья Кантеро (Гомес, 66) Рохер (Сольдадо, 76) Барди (Мирамон, 79)
Алавес
Пачеко Дуарте (Теналья, 80) Лежен Лагуардия (Тенас, 80) Ксимо Наварро Эскаланте Понс (Вальехо, 70) Риоха Хасон (Ману Гарсия, 57) де ла Фуэнте (Мендес, 57) Хоселу
Предупреждения
Кампанья 17’, Моралес 29’, Сараччи 35’, Мальса 58’, Сон 81’, Сольдадо 86’, Коке 90’, Везу 90’  -  Понс 38’, де ла Фуэнте 54’, Мендес 71’, Эскаланте 86’, Тенас 89’, Лежен 90’
Судьи
Фернандес (Испания)

Футбол
ФК Алавес
ФК Кадис
ФК Леванте
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» и заняла второе место в чемпионате Испании
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 36 26 6 4 79-30 84
2
 Барселона 36 21 9 6 68-36 72
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 37 19 7 11 62-40 64
6
 Р. Сосьедад 36 16 11 9 37-34 59
7
 Вильярреал 36 15 11 10 60-35 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
10
 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
11
 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
12
 Р. Вальекано 37 11 9 17 37-46 42
13
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
14
 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
15
 Хетафе 36 8 14 14 32-38 38
16
 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
18
 Кадис 36 7 14 15 33-50 35
19
 Алавес 36 8 7 21 30-61 31
20
 Леванте 36 6 11 19 44-73 29
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22.05 00:00
Алавес – Кадис
 - : -
22.05 00:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
22.05 00:00
Валенсия – Сельта
 - : -
22.05 00:00
Гранада – Эспаньол
 - : -
22.05 00:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
22.05 00:00
Р. Вальекано – Леванте
 - : -
22.05 00:00
Реал – Бетис
 - : -
22.05 00:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
22.05 00:00
Севилья – Атлетик
 - : -
22.05 00:00
Эльче – Хетафе
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 30 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 31 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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