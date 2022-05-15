«Кадис» сыграл вничью с «Реалом», «Леванте» и «Алавес» вылетели из ла лиги

«Кадис» на своем поле сыграл вничью с «Реалом» в матче 37-го тура чемпионата Испании — 1:1.

У хозяев отличился Рубен Собрино, единственный гол гостей на счету Мариано Диаса.

«Реал», досрочно обеспечивший себе чемпионский титул, идет на первой строчке в таблице с 85 очками в 37 матчах. «Кадис» с 36 очками идет на 18-й строчке, уступая «Мальорке» по дополнительным показателям.

В параллельном матче «Леванте» дома обыграл «Алавес» — 3:1. Несмотря на победу, хозяева вылетели из ла лиги. У «Леванте» 32 очка — на 4 меньше, чем у «Мальорки», которая занимает 17-е место, позволяющее сохранить место в чемпионате. «Леванте» идет на 19-м месте в турнирной таблице.

Также шансов на выживание лишился и «Алавес», у которого 31 очко в 37 матчах. Команда занимает последнее, 20-е место в таблице.