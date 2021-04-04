«Кадис» обыграл «Валенсию» в прерванном из-за расизма матче

«Кадис» в матче 29-го тура чемпионата Испании на своем поле обыграл «Валенсию» со счетом 2:1.

Победный гол на 88-й минуте забил Маркос Мауро. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 73-й минуте. В последний раз он выходил на поле 24 января в матче против «Атлетико» (1:3).

Напомним, что матч ознаменовался расистским скандалом. Он был прерван на 36-й минуте встречи. Игроки «Валенсии» покинули поле вслед за французским защитником гвинейского происхождения Муктару Диакаби, который получил расистские оскорбления от защитника «Кадиса» Хуана Калы.

По предварительной информации, Кала назвал Дьякаби «черным дерьмом».

Встреча была продолжена через некоторое время. Дьякаби попросил своих товарищей по команде вернуться на поле. Сам он был заменен на Уго Гильямона.

После этого матча «Кадис» поднялся на 13-е место. «Валенсия» — 12-я.

Чемпионат Испании

Лига 1

29-й тур

«Кадис» — «Валенсия» — 2:1 (1:1)

Голы: Кала, 14 (1:0). Гамейро, 19 (1:1). Мауро, 88 (2:1).

«Кадис»: Ледесма, Кала (Мауро, 46), Карселeн, Эспино, Фали, Хосе Мари, Йенссон, Негредо (Малбашич, 74), Переа (Алехо, 62), Санчес, Искиэрдо (Помбо, 79).

«Валенсия»: Доменеч, Васс (Черышев, 73), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби (Гильямон, 30), Коррейа (Муса, 89), Солер, Рачич, Гамейро (Кутроне, 89), Гонсалу Гедеш, Бланко (Вальехо, 73).

Предупреждения: Санчес, 23. Кала, 26. Диакаби, 30. Габриэл Паулиста, 49.

Судья: Медье Хименес (Испания).

4 апреля. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».