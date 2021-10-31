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«Мальорка» и «Кадис» сыграли вничью

17:55
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«Мальорка» и «Кадис» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Испании со счетом 1:1.

На 29-й минуте гол забил полузащитник «Мальорки» Иддрису Баба. На 90-й минуте счет сравнял нападающий «Кадиса» Альваро Негредо.

«Мальорка» набрала 14 очков и занимает 12-е место в таблице ла лиги. У «Кадиса» 9 очков и 17-я позиция.

Чемпионат Испании. Лига 1

12-й тур

«Кадис» — «Мальорка» — 1:1 (0:1)

Голы: Баба, 29 (0:1). Негредо, 90 — с пенальти (1:1).

«Кадис»: Ледесма, Кала, Карселeн (Осмаич, 80), Эспино, Фали (Чуст, 46), Фернандес, Йенссон (Аларкон, 62), Переа, Лосано, Собрино (Негредо, 61), Чапела (Арсамендия, 69).

«Мальорка»: Рейна, Маффео (Састре, 83), Вальент (Седлар, 46), Оливан, Руссо, Севилья (Руис де Галаррета, 63), Ли Кан Ин (Батталья, 90+1), Родригес, Баба, Анхель, Ндиай (А.Санчес, 63).

Предупреждения: Ндиай, 18. Фали, 20. Родригес, 31. Седлар, 51. Баба, 74. Кала, 77. Аларкон, 90+1. Рейна, 90+3.

Удаление: Седлар, 87.

Судья: Писарро Гомес (Испания).

31 октября. Кадис. Стадион «Estadio Nuevo Mirandilla».

Кадис — Мальорка

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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