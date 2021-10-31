«Мальорка» и «Кадис» сыграли вничью
«Мальорка» и «Кадис» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Испании со счетом 1:1.
На 29-й минуте гол забил полузащитник «Мальорки» Иддрису Баба. На 90-й минуте счет сравнял нападающий «Кадиса» Альваро Негредо.
«Мальорка» набрала 14 очков и занимает 12-е место в таблице ла лиги. У «Кадиса» 9 очков и 17-я позиция.
Чемпионат Испании. Лига 1
12-й тур
«Кадис» — «Мальорка» — 1:1 (0:1)
Голы: Баба, 29 (0:1). Негредо, 90 — с пенальти (1:1).
«Кадис»: Ледесма, Кала, Карселeн (Осмаич, 80), Эспино, Фали (Чуст, 46), Фернандес, Йенссон (Аларкон, 62), Переа, Лосано, Собрино (Негредо, 61), Чапела (Арсамендия, 69).
«Мальорка»: Рейна, Маффео (Састре, 83), Вальент (Седлар, 46), Оливан, Руссо, Севилья (Руис де Галаррета, 63), Ли Кан Ин (Батталья, 90+1), Родригес, Баба, Анхель, Ндиай (А.Санчес, 63).
Предупреждения: Ндиай, 18. Фали, 20. Родригес, 31. Седлар, 51. Баба, 74. Кала, 77. Аларкон, 90+1. Рейна, 90+3.
Удаление: Седлар, 87.
Судья: Писарро Гомес (Испания).
31 октября. Кадис. Стадион «Estadio Nuevo Mirandilla».
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