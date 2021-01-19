В матче 19-го тура чемпионата Испании «Кадис» и «Леванте» сыграли вничью (2:2). С аналогичным результатом закончилась игра «Вальядолид» — «Эльче».

Чемпионат Испании. Ла лига

19-й тур

«Кадис» — «Леванте» — 2:2 (2:2)

Голы: Переа, 4 (1:0). Рохер, 8 (1:1). Рохер, 11 (1:2). Кала, 28 (2:2).

«Кадис»: Ледесма, Кала, Карселeн, Алькала, Фернандес, Йенссон (Бодижер, 88), Гарридо, Негредо (Алехо, 75), Переа (Санчес, 68), Лосано (Хименес, 87), Искиэрдо.

«Леванте»: Фернандес, Дуарте, Клерк, Постиго (Везу, 66), Мирамон, Малса (Мелеро, 66), Радойя, Рохер (Гомес, 71), Моралес, Леон (Рочина, 87), Де Фрутос (Сон, 88).

Предупреждения: Дуарте, 64. Лосано, 78. Кала, 81. Алькала, 85.

Судья: дель Серро Гранде.

19 января. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».

«Вальядолид» — «Эльче» — 2:2 (0:2)

Голы: Хосан, 9 (0:1). Хосан, 43 (0:2). Мичел, 71 (1:2). Фернандес, 89 (2:2).

«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Фернандес, Л.Перес (Эрвиас, 72), Алькарас, Меса (Саласар, 89), Сан Эметерио (Мичел, 57), Э.Перес (Вилья, 57), Орельяна, Оскар Плано (Бенито, 89), Вайссман.

«Эльче»: Бадиа, Барраган, Мохика, Верду, Хосема (Диего Гонсалес, 74), Ригони, Гути, Аламо (Сифуэнтес, 74), Пере Милья, Бойе (Дональд, 86), Хосан (В.Родригес, 74).

Предупреждения: Сан Эметерио, 39. Хосема, 51. Сифуэнтес, 85. Пере Милья, 90+4.

Удаление: Меса, 90+1.

Судья: Хайме Латре.

19 января. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».