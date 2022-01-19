«Эспаньол» вырвал ничью у «Кадиса»

«Кадис» и «Эспаньол» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Испании — 2:2.

Полузащитник Ману Морланес на 10-й минуте вывел гостей вперед. После перерыва нападающий Альваро Негредо сравнял счет. В концовке встречи Иван Алехо забил второй мяч хозяев. Однако сопернику удалось отыграть на 96-й минуте.

«Эспаньол» занимает 11-е место в турнирной таблице ла лиги. «Кадис» идет на предпоследней строчке.