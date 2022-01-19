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Сегодня, 01:23

«Эспаньол» вырвал ничью у «Кадиса»

Евгений Козинов
Корреспондент
18 января. «Кадис» — «Эспаньол» — 2:2.
Фото Getty Images

«Кадис» и «Эспаньол» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Испании — 2:2.

Полузащитник Ману Морланес на 10-й минуте вывел гостей вперед. После перерыва нападающий Альваро Негредо сравнял счет. В концовке встречи Иван Алехо забил второй мяч хозяев. Однако сопернику удалось отыграть на 96-й минуте.

«Эспаньол» занимает 11-е место в турнирной таблице ла лиги. «Кадис» идет на предпоследней строчке.

Испания. Лига 1. 21-й тур
18 янв, 23:30. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
2:2
Эспаньол
Голы
Морланес, 10 (0:1), Негредо, 54 (1:1), Алехо, 90+1 (2:1), Рауль де Томас, 90+6 (2:2)
Кадис
Ледесма Фали Кала (Чуст, 46 ) Карселeн (Парра, 78 ) Эспино Фернандес Сан Эметерио Санчес (Алехо, 73 ) Лосано (Собрино, 73 ) Переа (Арсамендия, 68 ) Негредо
Эспаньол
Диего Лопес Кабрера Калеро (Давид Лопес, 90) Хиль (Меламед, 65) Гомес Морланес Дардер Мелендо (Лорен Морон, 83) Пуадо Рауль де Томас Эмбарба (Алейш Видаль, 65)
Предупреждения
Фали 46, Эспино 58, Алехо 74, Ледесма 81  -  Кабрера 79
Судьи
Руис

Футбол
ФК Кадис
ФК Эспаньол
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 21 11 4 6 37-24 37
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
10
 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
11
 Эспаньол 21 7 6 8 25-26 27
12
 Осасуна 20 6 7 7 20-25 25
13
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
14
 Сельта 20 6 5 9 22-23 23
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
19
 Кадис 21 2 9 10 17-36 15
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Реал

 12
П
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Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
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Оскар Трехо

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Карим Бензема

Реал

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