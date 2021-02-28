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«Бетис» на выезде переиграл «Кадис»

20:06
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«Бетис» на выезде переиграл «Кадис» с минимальным счетом в матче 25-го тура чемпионата Испании — 1:0.

«Бетис» одержал третью победу подряд и набрал 39 очков. Команда занимает шестое место в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Лига 1

25-й тур

«Кадис» — «Бетис» — 0:1 (0:0)

Гол: Хуанми, 84.

«Кадис»: Ледесма, Карселeн, Эспино, Фали (Кала, 79), Мауро, Фернандес, Гарридо (Хосе Мари, 70), Негредо (Шапонич, 70), Переа (Алехо, 82), Собрино, Санчес (Искиэрдо, 82).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Виктор Руис, Манди, Миранда, Эмерсон, Гуардадо (Родри, 81), Каналес, Родригес, Лорен Морон (Тельо, 72), Руибаль (Хоакин, 60), Лайнес (Хуанми, 60).

Предупреждения: Лайнес, 57. Хуанми, 61. Эспино, 80.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

28 февраля. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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