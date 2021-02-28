«Бетис» на выезде переиграл «Кадис»
«Бетис» на выезде переиграл «Кадис» с минимальным счетом в матче 25-го тура чемпионата Испании — 1:0.
«Бетис» одержал третью победу подряд и набрал 39 очков. Команда занимает шестое место в турнирной таблице.
Чемпионат Испании. Лига 1
25-й тур
«Кадис» — «Бетис» — 0:1 (0:0)
Гол: Хуанми, 84.
«Кадис»: Ледесма, Карселeн, Эспино, Фали (Кала, 79), Мауро, Фернандес, Гарридо (Хосе Мари, 70), Негредо (Шапонич, 70), Переа (Алехо, 82), Собрино, Санчес (Искиэрдо, 82).
«Бетис»: Хоэль Роблес, Виктор Руис, Манди, Миранда, Эмерсон, Гуардадо (Родри, 81), Каналес, Родригес, Лорен Морон (Тельо, 72), Руибаль (Хоакин, 60), Лайнес (Хуанми, 60).
Предупреждения: Лайнес, 57. Хуанми, 61. Эспино, 80.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
28 февраля. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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