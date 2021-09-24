«Барселона» осталась в меньшинстве в матче шестого тура чемпионата Испании против «Кадиса».

Полузащитник гостей Френки де Йонг на 61-й минуте получил предупреждение, а уже на 65-й за неудачный подкат арбитр показал ему вторую желтую карточку и следом красную.

На данный момент счет в матче равный — 0:0. «Барселона» занимает девятое место в ла лиге с восемью очками. В прошлом матче «Барса» сыграла вничью с «Гранадой» (1:1).