«Кадис» — «Барселона»: гости остались в меньшинстве после удаления де Йонга
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«Барселона» осталась в меньшинстве в матче шестого тура чемпионата Испании против «Кадиса».
Полузащитник гостей Френки де Йонг на 61-й минуте получил предупреждение, а уже на 65-й за неудачный подкат арбитр показал ему вторую желтую карточку и следом красную.
На данный момент счет в матче равный — 0:0. «Барселона» занимает девятое место в ла лиге с восемью очками. В прошлом матче «Барса» сыграла вничью с «Гранадой» (1:1).
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