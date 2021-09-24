«Барселона» не сумела обыграть «Кадис», Куман и де Йонг были удалены

«Кадис» и «Барселона» сыграли вничью (0:0) в матче шестого тура чемпионата Испании.

Во втором тайме гости остались в меньшинстве. Френки де Йонг на 61-й минуте получил предупреждение, а уже на 65-й за неудачный подкат арбитр показал ему вторую желтую карточку и следом красную.

В итоге матч завершился нулевой ничьей. В конце игры красную карточку получил и главный тренер гостей Роналд Куман. В прошлом туре «Барса» поделила очки с «Гранадой» (1:1).

«Барселона» набрала девять очков и занимает седьмое место. У «Кадиса» шесть очков и 14-я позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

6-й тур

«Кадис» — «Барселона» — 0:0

«Кадис»: Ледесма, Ароян, Карселeн (Акапо, 79), Эспино, Чуст, Арсамендия (Переа, 57), Фали (Йенссон, 40), Аларкон, Негредо (Лосано, 57), Собрино, Хименес (Санчес, 46).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Мингеса, Араухо, Дест (Пуч, 80), Бускетс, Ф.де Йонг, Гави (Гонсалес, 73), Л.де Йонг (Коутинью, 68), Депай, Демир (Сержи Роберто, 46).

Предупреждения: Ф.де Йонг, 61. Сержи Роберто, 65. Ароян, 68. Акапо, 88. Аларкон, 90. Бускетс, 90+6.

Удаления: Ф.де Йонг, 65, Куман (тренер), 90+7

Судья: Дель Серро Гранде.

23 сентября. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса». 12180 зрителей.