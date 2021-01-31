Дубль Суареса помог «Атлетико» обыграть «Кадис»

«Атлетико» выиграл у «Кадиса» (4:2) в матче 21-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей дубль сделал Луис Суарес, один из мячей он забил он забил с пенальти. Также отличились Сауль Ньигес и Коке. У хозяев дубль оформил Альваро Негредо.

Мадридский клуб набрал 50 очков и лидирует в чемпионате. У идущего вторым «Реала» 40 очков и на один матч больше.

Чемпионат Испании. Ла лига

21-й тур

«Кадис» — «Атлетико» — 2:4 (1:2)

Голы: Суарес, 28 (0:1). Негредо, 35 (1:1). Сауль, 44 (1:2). Суарес, 50 — с пенальти (1:3). Негредо, 71 (2:3). Коке, 88 (2:4).

«Кадис»: Ледесма, Кала (Фернандес, 87), Карселeн (Гарридо, 54), Фали, Мауро, Йенссон, Негредо, Переа, Лосано (Шапонич, 66), Санчес, Искиэрдо (Малбашич, 87. Ньето, 87).

«Атлетико»: Облак, Савич, Фелипе, Хименес, Коке, Сауль (Кондогбья, 83), Льоренте, Торрейра (Врсалько, 46), Суарес (Эррера, 84), Лемар (Лоди, 60), Жоау Феликс (Корреа, 60).

Предупреждения: Торрейра, 38. Искиэрдо, 40. Жоау Феликс, 41. Врсалько, 73. Коке, 76. Кондогбья, 85.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

31 января. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».