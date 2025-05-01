Известный болельщик сборной Испании Маноло умер в возрасте 76 лет

Известный болельщик сборной Испании Мануэль Касерес Артезеро по прозвищу Маноло умер на 77-м году жизни, сообщает Marca.

По информации источника, мужчина провел последние несколько дней в больнице города Вила-Реал из-за проблем с дыханием. Он скончался 1 мая.

Маноло за 40 лет посетил более 400 матчей сборной Испании, побывав на десяти чемпионатах мира и восьми чемпионатах Европы. Он был известен благодаря большому барабану, который приносил на матчи.

«Спасибо, Маноло, за то, что ты был с нами все это время, в горе и радости. Мы знаем, что ты продолжишь заставлять наши сердца биться быстрее. Покойся с миром», — говорится в заявлении пресс-службы сборной Испании.

Последний раз Маноло поддерживал сборную Испании на стадионе 23 марта — на «Месталье» против Нидерландов.