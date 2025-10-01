Из-за ошибки судей Коке сыграл в мадридском дерби

Судейский комитет Королевской федерации футбола Испании (СК) подготовил очередной видеоразбор спорных эпизодов матчей двух мужских и женской лиг, объявив, что полузащитник «Атлетико» Коке ошибочно избежал удаления в игре 6-го тура чемпионата страны с «Райо Вальекано» (3:2). Соответственно, он должен был получить дисквалификацию и пропустить дерби с «Реалом» (5:2).

На 49-й минуте встречи «Атлетико» — «Райо Вальекано» возник конфликт между вратарем гостей Аугусто Батальей и Пабло Барриосом. В него вмешался Коке, схвативший голкипера за горло. После такого воздействия тот упал.

Судья Алехандро Эрнандес-Эрнандес оценил нарушение хавбека «Атлетика» только желтой карточкой — он продолжил игру. Видеоарбитр Даниэль Трухильо Суарес в действия рефери ошибочно не вмешался.

«Этот инцидент включал в себя агрессивное поведение, которому было трудно дать оценку на поле из-за большого числа футболистов и скорости, с которой все произошло. Судья определил нарушителя, но не в полной мере оценил сам инцидент. И только предупредил игрока. ВАР не решился вмешаться, так как не случилось травмы и вратарю не понадобилась медицинская помощь. По мнению судейского комитета, ВАР должен был пригласить судью посмотреть повторы случившегося. Арбитру следовало удалить футболиста «Атлетико», — заявил представитель СК.