Иван Ракитич: "Хочу подписать новый контракт и играть за "Барселону" много-много лет"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич заявил о своем желании играть за команду в течение долгих лет.

- Я очень счастлив в "Барселоне", и это знают все, вплоть до президента. Больше мне нечего сказать, - приводит слова Ракитича Goal.com. - Помешает ли приход Де Йонга? Этот вопрос лучше задать президенту или тренеру. Те, кто знают меня, прекрасно понимают, что я просто хочу играть. Я встречу все вызовы смиренно и с максимальным желанием. Мне бы хотелось подписать новый контракт и играть за "Барселону" много-много лет. Мне 30 лет, и сейчас происходит лучший момент в моей карьере. Я хочу наслаждаться своей игрой и пребыванием в "Барсе".

Иван Ракитич выступает за клуб из столицы Каталонии с лета 2014 года. В текущем сезоне хорват сыграл в 30 матчах за сине-гранатовых, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.

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