Источник: Зидан уже не является непререкаемым авторитетом для руководства «Реал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в значительной мере утратил кредит доверия руководства клуба, информирует испанское издание As.

По данным источника, одна из причин — результаты команды. В 14 матчах после возвращения Зидана команда выиграла шесть раз при четырех ничьих и шести поражениях. Две ничьи на старте чемпионата также не улучшили позиции тренера. После этого доверие к нему со стороны руководства и болельщиков. Кроме того, у многих есть сомнения, стоило ли клубу отпускать летом Маркоса Льоренте, Серхио Регилона и Дани Себальоса. Также тренера винят и в уходе Кейлора Наваса, ставшего игроком «ПСЖ».

Кроме того, Зидану ставят в вину поражение от «Атлетико» в межсезонье со счетом 3:7, недостаточное доверие к Винисиусу Жуниору и чехарду с тактическими схемами на старте сезона.