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Источник: Зидан решил покинуть «Реал»

00:27
Зинедин Зидан. Фото AFP
Зинедин Зидан. Фото AFP
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан принял решение покинуть клуб по окончании сезона, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

Среди возможных преемников француза СМИ ранее называли Антонио Конте и Массимилиано Аллегри.

В завершившемся сезоне «Реал» под руководством Зидана занял второе место в чемпионате Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Челси». Команда не завоевала ни одного трофея.

48-летний специалист в качестве тренера дважды стал с «Реалом» чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза выиграл Суперкубок Испании, Кубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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