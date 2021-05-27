Источник: Зидан решил покинуть «Реал»
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан принял решение покинуть клуб по окончании сезона, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.
Exclusive. Zinedine Zidane has decided to LEAVE Real Madrid with immediate effect. ??? #RealMadrid #Zidane— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2021
Среди возможных преемников француза СМИ ранее называли Антонио Конте и Массимилиано Аллегри.
В завершившемся сезоне «Реал» под руководством Зидана занял второе место в чемпионате Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Челси». Команда не завоевала ни одного трофея.
48-летний специалист в качестве тренера дважды стал с «Реалом» чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза выиграл Суперкубок Испании, Кубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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