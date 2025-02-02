Источник: Рюдигер выбыл на 3 недели из-за травмы

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер пропустит несколько недель из-за травмы, полученной в матче с «Эспаньолом» (0:1) в матче 22-го тура ла лиги.

31-летний немец держался за заднюю поверхность бедра, когда покидал поле. По информации COPE, Рюдигер пропустит около 20 дней.

В этом сезоне ла лиги игрок провел 22 матча.