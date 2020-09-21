Источник: зарплата Суареса в «Атлетико» сократится на 6 миллионов

Стали известны подробности контракта форварда «Барселоны» Луиса Суареса с «Атлетико». Как сообщает журналист Антонио Руис в Twitter, 33-летний уругваец подпишет контракт на два сезона.

Зарплата Суареса сократится с 14 до 8 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Суареса хочет подписать «Ювентус», однако для приобретения игрока туринцам нужно, чтобы он получил итальянский паспорт. Процесс оформления документов вышел дольше, чем планировалось изначально, и туринцы рискуют не успеть подписать его до закрытия трансферного окна.

В прошлом сезоне форвард провел 36 игр на клубном уровне, забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач.

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. Вместе с каталонцами он по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.