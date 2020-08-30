Источник: за Месси не придется платить 700 миллионов, форвард уйдет бесплатно

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси бесплатно покинет клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает Onda Sero, будет активирована опция разрыва контракта, о котором футболист запросил руководство клуба.

Ранее «Барса» не собиралась отпускать Месси, поскольку запросить разрыв он мог только до июня, и планировала продать его за отступные в 700 миллионов. Сам же Месси настаивал, что сезон был прерван из-за пандемии коронавируса и нужно учитывать эти обстоятельства.

Главным претендентом на Месси считается «Манчестер Сити». Также за него хотят побороться «ПСЖ», «Интер» и «Манчестер Юнайтед».