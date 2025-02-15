Источник: Винисиус требует у «Реала» зарплату больше, чем у Мбаппе и Беллингема

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор хочет зарабатывать больше всех в клубе по новому контракту, сообщает Cadena Ser.

Как отмечает источник, «сливочные» инициировали переговоры с представителями бразильца о новом соглашении, узнав о том, что агенты футболиста общались с саудовцами по поводу возможного перехода Винисиуса. Однако вингер выдвинул «Реалу» требование о более высокой зарплате. Он хочет получать 25 миллионов евро в год чистыми — больше, чем Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. Сейчас все трое зарабатывают по 15 миллионов евро чистыми в год.

Представители Винисиуса считают, что вингер заслуживает повышения зарплаты, учитывая его вклад в команду.

Бразилец выступает за «Реал» с 2018 года. В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 12 результативных передач.