Источник: Винисиус продлил контракт с «Реалом» до 2027 года

Форвард «Реала» Винисиус продлил контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 21-летний бразилец подписал новое соглашение до лета 2027 года. Клуб еще не решил, когда объявит о продлении игрока.

В минувшем сезоне Винисиус провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 20 результативных передач. Его текущий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.