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Сегодня, 02:49

Источник: Винисиус продлил контракт с «Реалом» до 2027 года

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Реала» Винисиус продлил контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 21-летний бразилец подписал новое соглашение до лета 2027 года. Клуб еще не решил, когда объявит о продлении игрока.

В минувшем сезоне Винисиус провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 20 результативных передач. Его текущий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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П1

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14%

1.81

Обе забьют - да

17%

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Винисиус Жуниор
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3
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4
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5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
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