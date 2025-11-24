Источник: Винисиус может покинуть «Реал» зимой, в нем заинтересованы клубы АПЛ

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может сменить команду в зимнее трансферное окно, сообщает инсайдер Экрем Конур в своих соцсетях.

По информации источника, 25-летний футболист не может договориться с мадридцами о новом контракте, на фоне чего к нему проявили интерес «Манчестер Сити», «Челси» и некоторые клубы из Саудовской Аравии.

Винисиус играет за «Реал» с 2018 года. В сезоне-2025/26 бразилец провел 17 матчей во всех турнирах, отметившись 5 голами и 4 результативными передачами.

Вместе с «Реалом» Винисиус стал трехкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании и трижды — Суперкубка страны, по два раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Контракт игрока со сливочными рассчитан до конца июня 2027 года.