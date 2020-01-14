Источник: Вальверде посчитал, что «Барселона» хочет вынудить его подать в отставку

Сайт Cadena Ser сообщил детали увольнения Эрнесто Вальверде с поста главного тренера «Барселоны».

По данным источника, до заседания совета директоров, на котором было принято решение об увольнении Вальверде, состоялась встреча тренера с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу, директором Хавьером Бордасом, и генеральным директором Оскаром Грау. После этой встречи у Вальверде сложилось ощущение, что Бартомеу хочет, чтобы он подал в отставку. Президент Барселоны сказал ему, что на него оказывалось большое давление, и заявил о том, что новости о возможных переговорах с Хави о работе главным тренером не соответствуют действительности.

Вальверде, в свою очередь, высказал свое недовольство ситуацией. Он сказал, что если его хотят уволить, то пусть свяжется с его представителем. В противном случае он завтра проведет тренировку. После этого было принято решение о его увольнении. Сегодня специалист собрал вещи и попрощался с командой. Главным тренером «Барсы» вместо него был назначен Кике Сетьен.